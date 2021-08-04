Цена акций АЛРОСА может вырасти до 140-142 руб. в ближайшее время - BCS Express

Котировки акций "АЛРОСА" могут вырасти до уровней 140-142 рубля за штуку в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Благоприятная ситуация на рынке алмазов, а именно высокий спрос, низкие запасы огранщиков и рост цен, продолжают оказывать сильную поддержку бумагам "АЛРОСА". Котировки акций способны уже в ближайшее время вернуться в район исторических максимумов около 140-142 рублей", - отмечает аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

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