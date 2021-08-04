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04 августа 2021 года 09:01

Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, вероятно, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, вероятно, в небольшом плюсе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общий восходящий тренд на нашем рынке по-прежнему сохраняется, а весь откат последних недель расценивается лишь в качестве стандартной коррекции. Сложно рассчитывать на достижение следующих целей по индексу Мосбиржи в районе 4000 пунктов в ближайшие сессии, однако на горизонте до конца года преодоление этой отметки весьма вероятно при спокойном фоне. Что касается ключевых реперных точек, которые будут означать слом растущего тренда с формированием последующего более глубокого отката, то они расположены на 3730 и 3680 пунктах. Это в среду важнейшие уровни поддержки", - пишет аналитик инвесткомпании.

Среди отдельных отраслей лучше рынка сейчас выглядит финансовый сектор, указывает Карпунин. "Это касается как TCS Group, подскочивших на 4%, так и основных "голубых фишек" - Сбербанк (ао) и ВТБ. В обеих бумагах сохраняется потенциал для роста котировок в среднесрочной перспективе. Удержание длинных позиций выглядит оправданным. По обыкновенным акциям Сбербанка следующий очевидный ориентир и зона торможения - это район 315-320 руб. Бумагам ВТБ важно преодолеть область 5,05-5,15 коп., после чего откроется дорога к новым максимумам с 2018 года выше 5,6 коп." - отмечает эксперт BCS Express.

"А вот нейтральная динамика цены акций "Газпрома" выглядит не совсем оправданной. Учитывая цены на газ, объемы поставок и перспективы двузначной дивидендной доходности в 2022 году, потенциал для роста котировок сохраняется. Следующие цели могут находиться выше 300 руб." - считает Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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