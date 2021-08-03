Рубль вечером продолжает немного повышаться к доллару и евро в ожидании новых драйверов с внешних рынков

Москва. 3 августа. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль несущественно укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,51 руб./EUR1, подешевев на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,29 копейки - до 79,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного подрастать к доллару и евро на вечерних торгах. Инвесторы находятся в ожидании новых стимулов, способных придать направление движения рисковых активов. Так, в пятницу, 6 августа, Минтруда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тыс. В июне показатель вырос на 850 тыс.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер.

Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC.

По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

"Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда, - отметил Уоллер. - Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев".

Между тем, опубликованные накануне статданные, показавшие замедление темпов роста активности в производственном секторе США, могут быть сигналом того, что пик подъема в американской экономике уже пройдет.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта по сравнению с 60,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние шесть месяцев, снижение индекса зафиксировано второй месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали роста до 60,9 пункта, сообщил Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже 14 месяцев подряд.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться во вторник вечером после сильного падения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на "черное золото".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,45% - до $72,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,73% - до $70,74 за баррель.

Власти Индонезии, являющейся крупнейшим потребителем бензина в Азии, сообщили в понедельник о продлении карантинных ограничений в ряде регионов до 9 августа из-за высокой заболеваемости COVID-19. За период с 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", - Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает агентство Bloomberg.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, во вторник вечером рубль демонстрирует небольшие колебания в основных парах, при этом основным негативным фактором для него остается волатильность нефтяных цен, которые сильно упали в понедельник и продолжают испытывать слабость во вторник. "Динамика котировок нефти может быть обусловлена опубликованными в понедельник данными по деловой активности в производстве за июль для ряда стран, включая США и КНР. Производственный PMI Китая составил 50,3 пункта, что является самым низким значением с апреля 2020 года, в то время как июльский производственный PMI для США от ISM оказался ниже прогноза, составив 59,5 пункта. Беспокойство на рынке может вызывать рост заболеваемости, который ограничивает деловую активность, а вместе с ней и потенциал восстановления спроса на сырье", - говорит аналитик.

"В среду днем Минфин РФ должен объявить запланированный объем покупок валюты в августе, который впервые с января 2020 года может превысить 300 млрд рублей. На среду также запланирована публикация индексов PMI в сфере услуг для ряда стран, включая КНР, Россию и США. В пятницу Bureau of Labor Statistics в США опубликует данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, которые являются одним из индикаторов, используемых ФРС для оценки ситуации на рынке труда", - отмечает Беспалов.

"Рубль в понедельник проявил большую устойчивость к внешнему негативу, особенно на фоне падения нефтяных цен. Однако за нисходящей динамикой нефтяного рынка стоят достаточно опасные тенденции в экономике Китая, а также непростая ситуация с пандемий, что может вылиться в новые страхи по поводу экономических перспектив и обоснованности завышенных оценок большинства активов. Все это угрожает вернуть рубль на более низкие уровни", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России во вторник, 3 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,11 трлн рублей (при лимите 2,11 трлн и спросе 2 трлн 182,6 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 июля, банки разместили 1,81 трлн рублей (при лимите 1,81 трлн и спросе 2 трлн 58,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,4% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 3 августа провел доразмещения 46-го и 47-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 46-й выпуск был размещено в объеме 489,4 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

47-й выпуск был размешен в объеме 4 млрд 409,4 млн рублей, средневзвешенная цена составила также 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 августа на 14,32 копейки, до 72,8724 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,39 копейки, до 86,5578 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 2,76 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,9216 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 5,71 копейки и составил 72,9868 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 467,308 млн, из которых $484,447 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 982,861 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,09 копейки, до 86,5767 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,04 копейки и составил 86,6458 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR409,717 млн, из которых EUR110,938 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,779 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 42 базисных пункта (б.п.) - до 6,17% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 15 б.п. - до 6,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 5 б.п. - до 6,88% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 7,2% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,3% годовых.