Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации, попытки роста нивелировались слабостью нефти

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации при смешанной динамике blue chips, попытки роста нивелировались слабостью нефти (Brent просела в район $72,5 за баррель) на сохраняющихся беспокойствах по поводу распространения новых штаммов коронавируса. Индекс МосБиржи не смог достичь рубежа 3800 пунктов, при этом лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" и расписки TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3793,69 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1637,7 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар просел до 72,98 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+3%), расписки TCS Group (+2,7%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +1,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, попытки нефти подрасти во вторник потерпели неудачу, цены вернулись к снижению из-за опасений распространения коронавируса в мире, также ухудшились настроения в Европе.

В США индексы акций во вторник также снижаются, несмотря на оптимистичные корпоративные данные. Распространение третьей волны пандемии в мире оказывает давление на инвесторов, которые опасаются новых ограничений и снижения темпов восстановления экономик развитых стран. Усиливают эти настроения последние заявления ФРС и статистика. Регулятор заявил, что может приступить к сокращению выкупа активов в октябре, это будет зависеть от темпов восстановления рынка труда США. При этом статистика показывает замедление темпов восстановления производственной активности, что может расцениваться, как прохождение экономикой Штатов пика подъема после пандемии.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, в США, как и многих других странах, вакцинация охватила большой процент населения, однако высокие темпы заболеваемости, сопоставимые с аналогичным периодом прошлого года, вызывают опасения серьезной волны пандемии. Это ставит под сомнение эффективность вакцин против новых штаммов. В результате увеличиваются риски замедления роста экономики, в том числе из-за возможного возвращения ограничений.

Нефтяной рынок также остается под давлением угрозы замедления экономического роста из-за усиления проблемы пандемии. Это способно ударить по спросу на нефть, что на фоне наращивания добычи ОПЕК+ может привести к рыночному дисбалансу, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, очередные сильные отчеты корпораций помогли европейским индексам отвлечь внимание от китайских вопросов влияния онлайн-игр на неокрепшее поколение. Впрочем, неприятность в виде разгона инфляции цен производителей также присутствует.

На нефтяном рынке внимание постепенно переключается на краткосрочные факторы, а именно ожидания по запасам в США. Впрочем, говорить о стабилизации пока рано, так как COVID-19-Delta еще готов принести неприятные сюрпризы. Опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижения как запасов нефти, так и нефтепродуктов в США. Последнее имеет долгосрочный аспект, поскольку указывает на повышенный топливный спрос. Фактор Ирана пока остается долгосрочной идеей - новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что его администрация предпримет все необходимые шаги, чтобы снять тиранические санкции против энергетического и банковского сектора. Однако информации о новом раунде переговоров пока нет. Предыдущий раунд завершился через два дня после избрания Раиси на свой пост. Стороны взяли паузу для изучения изменений в политической верхушке исламской республики, напомнил Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, развитие восходящего тренда на рублевом рынке акций пока не подтверждается - до закрепления индекса МосБиржи выше 3800 пунктов скорее можно говорить о рисках возвращения к предыдущим локальным минимумам, в район 3680 пунктов.

На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось явного импульса к росту, хотя в ходе сессии инвесторы пытались осуществлять покупки. Близость рекордных и локальных максимумов по индексам и сырьевым товарам в условиях летних отпусков и завершения сезона квартальных отчетностей не слишком воодушевляет "быков". Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае и США вновь ухудшилась.

В среду особого внимания заслуживают первые ежемесячные данные по американскому рынку труда, которые, вероятно, покажут сохранение темпов роста занятости в частном секторе на уровне июня - скорее нейтрально для настроений. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3730-3830 пунктов, считает аналитик.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%) на ожиданиях усиления давления на технологический сектор в КНР, смешанная динамика отмечается в Европе (индекс DAX просел на 0,1%, FTSE, CAC 40 растут на 0,3-0,7%) и в США (индекс S&P 500 подрос на 0,4%, Nasdaq просел на 0,1%).

Власти Японии продлили срок действия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов до 31 августа, а также заявили о намерении ужесточить контроль за прибывающими в страну туристами.

Нефть вечером вновь дешевеет из-за опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,46 за баррель (-0,6% и -3,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $70,6 за баррель (-0,9% и -3,6% в понедельник).

Власти Индонезии, являющейся крупнейшим потребителем бензина в Азии, сообщили в понедельник о продлении карантинных ограничений в ряде регионов до 9 августа из-за высокой заболеваемости COVID-19. За период с 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", - Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+18,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+10,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,6%), ГКГХ (+3,4%).

Рост акций ПАО "Институт стволовых клеток человека" ускорился в последние две недели (бумаги подорожали в 1,8 раза и обновляют свои максимумы) после известий, что компания ожидает в августе получения разрешения Минздрава РФ на проведение уже в сентябре 1-2-й фазы клинических испытаний разработанной вакцины от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2".

Как сообщается на сайте ИСКЧ, по результатам доклинических исследований вакцина "Бетувакс-КоВ-2" показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных.

Акции "Росгосстраха" выросли на фоне известий, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) начал принимать заявки от потенциальных инвесторов, желающих приобрести акции страховщика. Сообщения о заинтересованности в произвольной форме принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами до 3 сентября 2021 года. Далее банк примет решение о дальнейших шагах по реализации акций СК "Росгосстрах".

Как известно, банк "ФК Открытие", владельцем которого теперь является ЦБ РФ, в августе 2017 года официально оформил контроль над "Росгосстрахом". Банк России к концу весны - началу лета 2021 года рассчитывал принять решение о стратегии продажи активов группы банка "Открытие".

Подешевели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-11,3%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,4% и -3,6% "префы"), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,13 млрд рублей (из них 9,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,03 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").