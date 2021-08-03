Возможен рост котировок акций Сбербанка в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок обыкновенных акций Сбербанка в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Обыкновенные акции Сбербанка (наряду с привилегированными бумагами) продолжают восстановление с июльских минимумов при умеренной силе восходящего тренда по ADX. Бумаги ни краткосрочно, ни среднесрочно не выглядят перекупленными, в связи с чем при закреплении выше сопротивления 310 руб. вполне можно ожидать возвращения как минимум в район июньских пиков (район 316,50 руб.), а далее - скачка к историческому максимуму 320,19 руб., - отмечает Кожухова в комментарии инвесткомпании. - Важная среднесрочная поддержка расположена на 301 руб.: её преодоление может ускорить продажи и привести к развитию более глубокого падения с перспективой закрепления ниже 290 руб. На данный момент техническая картина, однако, складывается в пользу покупателей".

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