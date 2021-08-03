Индекс S&P 500 проведет торги вторника, вероятно, в диапазоне 4370-4420п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4370-4420 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил консолидацию, начавшуюся на прошлой неделе. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную "медвежью" дивергенцию, а показатель MACD вновь перешел на отрицательную территорию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже уровня поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Однако пока этот уровень удерживается "быками", склонность "бенчмарка" к росту может сохраняться", - пишет эксперт инвесткомпании.

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