"Финам" рекомендует держать акции Coca-Cola с прогнозной ценой $58,42

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Coca-Cola Co. с прогнозной ценой $58,42 за штуку, что предполагает потенциал роста 2,71% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие позитивные для бумаг факторы:

- Coca-Cola - дивидендный аристократ. Инвесторы, которые ищут компанию со стабильно растущими дивидендами, найдут акции Coca-Cola особенно привлекательными.

- Преимуществом Coca-Cola являются высокие метрики рентабельности, значительно превосходящие средние показатели по индустрии.

- Бизнес Coca-Cola - идеальное воплощение концепции "экономического рва". Компания отличается высокой стабильностью и подойдет консервативным инвесторам.

При этом Шамшуков отмечает, что укрепление доллара и тренд на здоровый образ жизни - основные риски, связанные с компанией.

Coca-Cola Co. - крупнейшая в мире компания по производству концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

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