Цена бумаг Toyota может уйти выше $195 на горизонте до конца 2021г - BCS Express

Котировки бумаг Toyota Motor Corporation могут преодолеть вверх уровень $195 за штуку на горизонте до конца текущего года, полагает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Японский гигант автопрома Toyota стремится к развитию электромобилей - учитывая его возможности, эти планы вполне реализуемы, отмечает аналитик.

Классический бизнес продолжает приносить основную долю дохода, а кризис полупроводников не так сильно влияет на производство, как у конкурентов, обращает внимание Гаврилов.

"У компании достаточно низкий коэффициент Beta, а значит, котировки бумаг падают и растут слабее, чем рынок в целом. Когда на рынке есть ожидания коррекции, наступает хороший момент для приобретения. Текущие уровни можно рассматривать для покупки, а при снижении стоимости усредняться, так как нет триггеров к смене сентимента. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно, до конца года котировки бумаг Toyota вполне могут преодолеть уровень $195", - указывает эксперт инвесткомпании.

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