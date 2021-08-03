Акции First Solar - инвестиции на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"

Инвестиции в акции First Solar Inc. могут быть интересны в долгосрочной перспективе, считает старший аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анна Пильгунова.

"29 июля результаты за второй квартал 2021 года опубликовал американский представитель отрасли солнечной энергетики First Solar. Компания отчиталась выше ожиданий, однако в среднесрочной перспективе давление на рентабельность окажет негативное влияние на ее показатели, поэтому бумаги First Solar могут быть интересны в первую очередь долгосрочным инвесторам. Рекомендуем держать акции при целевой цене $85 за штуку", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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