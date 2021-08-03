Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Пара USD/RUB проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник укрепляется. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Данные по рынку труда в США будут опубликованы в среду и в пятницу, и во вторник динамика рубля будет определяться в большей степени состоянием рискового "аппетита" и нефтяными ценами. Мы ожидаем, что курс USD/RUB будет находиться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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