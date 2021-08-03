"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cummins

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с прогнозной ценой $344,7 за штуку на март 2022 года, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Американский производитель дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов Cummins, акции которого находятся у нас в покрытии, представит свои финансовые результаты за второй фискальный квартал 3 августа до открытия торгов в США. Мы ожидаем, что выручка компании в отчетном периоде увеличится на 58,6% г/г и достигнет $6,11 млрд, а прибыль в расчете на одну акцию может составить порядка $4,06, что на 108,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. С начала текущего года бумаги компании подорожали почти на 6%, и мы сохраняем по ним рекомендацию "покупать". Целевая цена на март 2022 года составляет $344,7, что эквивалентно 48%-ному потенциалу роста от текущих уровней", - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

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