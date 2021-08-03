"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой $60,1

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой на уровне $60,1 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем результаты Exxon Mobil за второй квартал текущего года, особенно в части снижения долговой нагрузки, что позволит компании сохранить дивидендные выплаты на высоком уровне (по итогам квартала совет директоров компании одобрил дивиденд в размере $0,87 на акцию (отсечка - 12 августа, выплата - 10 сентября) с доходностью 5,9% годовых). Целевая цена по акции Exxon Mobil повышена до $60,1 за штуку, рекомендация - "покупать", - указывает эксперт инвесткомпании Сергей Пигарев.

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