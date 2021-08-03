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03 августа 2021 года 11:33

Рынок акций РФ после негативного старта отыграл потери индексов на фоне стабилизации нефти

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за просевших фондовых площадок США и Азии отыграл потери индексов благодаря стабилизации нефти (Brent закрепляется на уровне $73 за баррель), хотя беспокойства по поводу распространения новых штаммов коронавируса сохраняются.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3791,51 пункта (+0,1%, в начале торгов индекс опускался в район 3775 пунктов), индекс РТС - 1638,37 пункта (+0,2%); динамика цен основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,1%.

Доллар стоит 72,9 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,1%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основным фактором беспокойства в глобальном плане остается Delta-вариант коронавируса. Случаи коронавируса штамма Delta проявились в 14 из 32 провинций Китая, что может стать сигналом к возвращению мер социальной дистанции. Также отмечается замедление роста деловой активности в промышленности Китая. Если тенденция сохранится в августе, то скромный рост может смениться на спад.

Впрочем, инвесторы могут в любой момент вспомнить о проблеме потолка госдолга США. Кроме того, звучат обвинения вашингтонских политиков в адрес Китая, которого хотят назначить в качестве изобретателя коронавируса. Поддержку нефти немного обеспечивают ожидания по запасам: Reuters сообщает, что предварительный опрос указывает на то, что на рынке ждут сокращения запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов в США, отмечает Кочетков.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, в начале недели нефть упала после слабых данных по экономической активности в Китае, являющемся вторым крупнейшим потребителем нефти в мире и первым импортером в Азии.

Замедление мировой экономики наблюдается на фоне сохраняющихся опасений из-за COVID-19 варианта "дельта", который оказался более заразным и более устойчивым к ряду существующих вакцин. В мировом масштабе число суточных заражений стабильно растет, начиная с середины июня. Если третья волна приведет к возобновлению локдаунов, спрос на нефть может оказаться ощутимо слабее прогнозов. В то время как США и Европа более защищены от такого сценария за счет высоких темпов вакцинации, азиатские страны по-прежнему могут быть под ударом.

Тем не менее, существенных поводов для продолжения распродаж на рынке нефти не наблюдается. Если в ближайшие дни не появится новых поводов сомневаться в восстановлении спроса, котировки Brent могут стабилизироваться в диапазоне $72-74 за баррель, считает эксперт.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи во вторник останется в диапазоне 3750-3800 пунктов в ожидании стабилизации рынка нефти.

Негатива внешним рынкам добавила публикация индекса ISM в промышленности США за июль (показатель составил 59,5 пунктов, опустившись ниже 60 пунктов впервые с февраля, не оправдав ожидания и заставив опасаться торможения деловой активности), а также заявления представителей ФРС о возможности начать сворачивать стимулы уже с октября в случае сохранения сильного прироста числа новых рабочих мест в стране.

Вторник достаточно скудный день с точки зрения экономических новостей, поэтому ожидается сохранение сдержанной динамики глобальных рынков перед публикацией в среду значимых данных по экономике (страновые PMI в секторе услуг и оценка прироста рабочих мест в CША от ADP). Учитывая сохранение инерционного давления на рынке нефти, во вторник индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3750-3800 пунктов, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, центробанки развитых стран производят денежную накачку экономик, но эти средства остаются в контуре развитых стран и на развивающиеся рынки почти не поступают. Собственные стимулы EM при этом существенно слабее. В итоге пока наблюдается обратный процесс - отток средств с развивающихся рынков в пользу развитых.

На этой неделе цены на нефть оказались под давлением продаж из-за роста случаев заболеваемости COVID-19 в мире и появившихся признаках замедления экономики США и Китая. При этом страны ОПЕК+ увеличили поставки нефти до многомесячного максимума. Замедление экономики Китая особенно важно, так как Азия растущий рынок потребления нефти. Среди причин замедления экономики Китая выступают разные факторы (например, усилия властей по охлаждению рынка недвижимости, наводнения в отдельных провинциях). В первом полугодии цены на нефть росли, так как массовая вакцинация позволила запустить работу экономик развитых стран через снятие локдаунов. Сейчас подобных драйверов для нефтяных цен не просматривается: пока в одних странах происходит массовая вакцинация, в других - ее нет, и последние являются "фермами" для новых штаммов вируса. Далее эти штаммы завозятся в страны с высокой долей вакцинированных и существующие вакцины начинают "буксовать". В данный момент на графике нефти Brent есть горизонтальная поддержка на уровне $70 за баррель и повышательный тренд на уровне $68,5.

Статистически август и сентябрь не самые сильные месяцы на рынке США и если начнется коррекция американского рынка, то акциям "Газпрома" на текущих уровнях не удержаться. При этом играть на понижение в акциях "Газпрома" не хочется, так как фундаментально они сильны. Актуальное техническое сопротивление - 293 рубля, поддержка - 273 рубля, многомесячный повышательный тренд сейчас проходит в районе 268 рублей.

При самом оптимистичном сценарии индекс РТС на этой неделе вырастет до 1670 пунктов, где проходит понижательный тренд. Вопрос обновления июньских максимумов на повестке дня не стоит из-за дефицита драйверов роста, считает Верников.

В США в понедельник индексы акций Dow и S&P500 снизились на 0,2-0,3%, Nasdaq прибавил менее 0,1%, хотя в начале торгов преобладала позитивная динамика. Несмотря на перспективы устойчивого восстановления экономики и хороший сезон корпоративной отчетности в США, инвесторы испытывают беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является двухпартийным и может быть одобрен Сенатом в ближайшие дни.

Законопроект предусматривает масштабные инвестиции в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру. Он является первым этапом плана президента США Джо Байдена в отношении инфраструктуры. Документ предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%) на ожиданиях усиления давления на технологический сектор в КНР, но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Власти Японии продлили срок действия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов до 31 августа, а также заявили о намерении ужесточить контроль за прибывающими в страну туристами.

Нефть делает попытки стабилизации после снижения из-за опасений, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,0 за баррель (+0,1% и -3,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $71,36 за баррель (+0,1% и -3,6% в понедельник).

Власти Индонезии, являющейся крупнейшим потребителем бензина в Азии, сообщили в понедельник о продлении карантинных ограничений в ряде регионов до 9 августа из-за высокой заболеваемости COVID-19. За период с 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", - Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+17%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+10,7%), OR Group (MOEX: ORUP) (+5,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8% и +2,4% "префы"), "МРСК Сибири" (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,2% и -7,7% "префы"), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,4%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,25 млрд рублей (из них 1,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 975,01 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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