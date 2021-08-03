Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26239 и ОФЗ 26238 - Уралсиб

Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду, 4 августа, ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Несмотря на снижение рынка ОФЗ в понедельник, Минфин может на текущей неделе попытаться повторить предыдущий успех, вновь проведя безлимитные аукционы. Мы полагаем, что инвесторам в среду будут предложены выпуски ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году", - указывают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Наталия Березина.

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