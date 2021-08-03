"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ и поднимает прогнозную цену до 0,066 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

Банк ВТБ отчитался о росте чистой прибыли за второй квартал 2021 года на 307% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 85,5 млрд руб., констатирует эксперт Дмитрий Баженов.

"Рост чистой прибыли обусловлен эффектом низкой базы в прошлом году из-за создания резервов под невыплату по кредитам на фоне влияния пандемии коронавируса. При этом нужно отметить, что ВТБ по-прежнему создаёт резервы под обесценение активов, во II квартале 2021 года они составили 31,8 млрд руб." - обращает внимание аналитик.

Чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 21,2% и 60,2% соответственно. Рост комиссионных доходов ускорился за счёт страховых продуктов и других агентских комиссий, отмечает Баженов.

Менеджмент ВТБ на фоне опережающей динамики финансовых показателей обновил прогноз по чистой прибыли на 2021 год - увеличен с 270 млрд до 295 млрд руб. Кроме того, отмечает аналитик инвесткомпании, дивиденды по акциям могут измеряться трехзначной цифрой.

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