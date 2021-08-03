"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Fortinet с прогнозной ценой $287,94

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Fortinet Inc. с прогнозной ценой на уровне $287,94 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем отчетность Fortinet за второй квартал 2021 года и улучшаем прогноз ее выручки за текущий год. Перспективы развития бизнеса компании обеспечены сильным "пайплайном", повышением эффективности продаж, успехом стратегии создания единой интегрированной платформы безопасности. Полагаем, что в долгосрочной перспективе компания будет наращивать долю сегмента услуг в общей выручке, что сможет поддержать маржинальность", - пишут эксперты.

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