Вероятны колебания рубля около 73 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Вероятны колебания курса рубля около уровня 73 руб./$1 в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Серьезных изменений в рубле не происходит (помимо естественной волатильности). Незначительная реакция на провал сырьевых котировок в понедельник косвенно показывает поддержку со стороны спекулятивных потоков и покупок от нерезидентов. Довольно сдержанно рынок прогнозирует покупки Минфина в августе, что само по себе не должно существенным образом повлиять на рубль в условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители и другое сырьё. В таких условиях курс рубля может колебаться вокруг отметки 73 руб./$1", - указывает эксперт инвесткомпании.

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