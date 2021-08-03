Возможно снижение котировок нефти в сторону $70/барр. - ПСБ

Возможно снижение котировок нефти марки Brent в сторону $70 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ценовая конъюнктура на рынке нефти в целом выглядит весьма уязвимой. Мы видим пространство для развития снижения котировок нефти марки Brent в направлении нижней границы диапазона $70-75 за баррель, при этом рассчитываем, что сам диапазон сохранит актуальность в середине текущей недели. Ждем поддержку от блока статистики в среду (в первую очередь это недельные данные по рынку энергоносителей в США)", - пишут эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.