Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3750-3800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3750-3800 пунктов во вторник в ожидании стабилизации рынка нефти, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Настроения на мировых рынках утром мы оцениваем как смешанные. Ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Под умеренным давлением остаются цены на ключевых товарных рынках. А вот фьючерсы на американские индексы подрастают. Ждем сохранения сдержанной динамики глобальных рынков, находящихся в ожидании публикации значимых данных по экономике (в среду) - в первую очередь это страновые PMI в секторе услуг и оценка прироста рабочих мест в CША от ADP. Учитывая сохранение инерционного давления на рынке нефти, индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3750-3800 пунктов в течение торговой сессии во вторник", - отмечает Локтюхов в своем комментарии.

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