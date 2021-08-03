Идея дня: фиксация прибыли по 10-летним облигациям США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам фиксировать прибыль по 10-летним облигациям США в августе, говорится в комментарии инвестиционной платформы.

"Опасения по поводу штамма COVID-19 "дельта" привели к снижению доходности 10-летних государственных облигаций США. Мы считаем, что влияние вируса будет ограниченным и советуем инвесторам фиксировать прибыль по облигациям в августе. Альтернатива - переход к облигациям США с более коротким сроком погашения (1-5 лет) или в инструменты в евро", - отмечают эксперты.

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