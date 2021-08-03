Просадка цены акций "Детского мира" - повод увеличить длинные позиции - BCS Express

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций "Детского мира", их просадка в текущий момент - повод увеличить длинные позиции, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Детского мира" не реагируют на общерыночный фон. Новости об изменениях в топ-менеджменте компании не были встречены инвесторами с оптимизмом, хотя сам эмитент считает это усилением команды. На графике после июльского дивидендного гэпа был сломлен годовой восходящий тренд. Точные ориентиры для остановки коррекционной волны сложно назвать, но можно выделить широкий диапазон потенциального торможения 127-134 рубля, - пишет эксперт Василий Карпунин. - Долгосрочный взгляд на перспективы цены бумаг "Детского мира" положительный. Компания по-прежнему сочетает в себе историю роста и дивидендную "фишку" со средней доходностью выше рынка. Просадка в акциях - повод рассмотреть увеличение длинных позиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.