Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Московская биржа" и макростатистика:

- "Mocковская биржа" опубликует операционные показатели за июль;

- В США выйдут данные по заказам в промышленности и заказам на товары длительного пользования;

- В ряде стран ожидаются индексы деловой активности для производственного сектора, а в еврозоне - индекс цен производителей.

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