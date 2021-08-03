Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $72,3-73,5/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $72,3-73,5 за баррель на торгах во вторник в связи с отсутствием значимых факторов для их роста, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты инвестбанка также отмечают, что в центре внимания инвесторов рынка остаётся ситуация с COVID-19.

Российская валюта во вторник утром немного укрепляется. Важных событий и публикаций не ожидается, так что курс рубля, вероятно, удержится около 73 руб./$1, предполагают аналитики Sber CIB.

Доходности рублёвых гособлигаций длиннее пяти лет во вторник могут снизиться, так как накануне падали доходности гособлигаций США, свою роль может сыграть и продолжающееся укрепление рубля, отмечают в инвестбанке.

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