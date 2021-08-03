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03 августа 2021 года 09:31

Brent торгуется на уровне $72,84 за баррель

Американские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, утратив завоеванные в начале торгов позиции.

Несмотря на перспективы устойчивого восстановления экономики и хороший сезон корпоративной отчетности в США, инвесторы испытывают беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса.

"Рынкам трудно определиться, поскольку инвесторы ищут следующий катализатор для движения в любом направлении", - отмечает аналитик Canaccord Genuity Тони Дуайер, слова которого приводит CNBC.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является двухпартийным и может быть одобрен Сенатом в ближайшие дни.

Законопроект предусматривает масштабные инвестиции в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру. Он является первым этапом плана президента США Джо Байдена в отношении инфраструктуры. Документ предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта по сравнению с 60,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник. Это минимальный уровень за последние шесть месяцев, снижение индекса зафиксировано второй месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали роста до 60,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже 14 месяцев подряд.

Между тем финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit (SPB: INFO), в июле составило рекордные 63,4 пункта, а не 63,1 пункта, как было объявлено ранее. В июне он находился на отметке 62,1 пункта.

Котировки акций Square Inc. (SPB: SQ) подскочили на 10,2% по итогам торгов в понедельник. Платежная компания, возглавляемая генеральным директором Twitter (SPB: TWTR) Джеком Дорси, договорилась о покупке австралийской финтех-компании Afterpay Ltd. в рамках сделки на $29 млрд. Square в минувшие выходные также отчиталась о показателях за второй квартал. Ее чистая прибыль в апреле-июне составила $204 млн, или 40 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $11,5 млн, или 3 цента на акциюю за аналогичный период годом ранее.

Акции News Corp. (SPB: NWS) подорожали на 0,5%. Американская медиакомпания, владеющая в том числе The Wall Street Journal и MarketWatch, купит цифровой аналитический сервис Oil Price Information Service (OPIS) у S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. за $1,15 млрд.

Цена бумаг Parker-Hannifin Corp. снизилась на 2,1%. Американский производитель промышленных систем управления движением достиг соглашения о приобретении британской инжиниринговой компании Meggitt Plc за 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,76 млрд) для укрепления своих позиций в аэрокосмической отрасли.

Бумаги Foot Locker Inc. (SPB: FL) подешевели на 2,1%. Американский ритейлер спортивной одежды и обуви покупает двух менее крупных конкурентов за общую сумму в размере около $1,1 млрд на фоне планов расширения за пределами торговых центров в США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что Foot Locker объявит о приобретении продавца спортивной одежды и обуви WSS за $750 млн и оператора магазинов уличной одежды и кроссовок Atmos со штаб-квартирой в Японии за $360 млн.

Котировки торгующихся в США акций китайской XPeng Inc. выросли на 7,1%. Компания, входящая в тройку крупнейших в стране производителей электромобилей, в июле увеличила поставки более чем втрое по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 22% относительно предыдущего месяца.

Цена американских депозитарных расписок китайского производителя электромобилей Nio Inc. поднялась на 2,6%. Поставки компании в июле выросли более чем вдвое в годовом выражении, но снизились на 1,9% по сравнению с июнем.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 97,31 пункта (0,28%) и составил 34838,16 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 8,1 пункта (0,18%), снизившись до 4387,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 8,39 пункта (0,06%) и составил 14681,07 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник, рынки Гонконга и Китая падают на ожиданиях усиления контроля технологических компаний в КНР.

Опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой экономики, ухудшают настрой инвесторов, несмотря на довольно хорошую корпоративную отчетность, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,8%. Власти Японии продлили срок действия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов до 31 августа, а также заявили о намерении ужесточить контроль за прибывающими в страну туристами.

Гонконгский фондовый рынок опускается вслед за котировками акций китайских разработчиков видеоигр, дешевеющих на сигналах о том, что Пекин может усилить давление на сектор. Индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 0,2%, Shanghai Composite - 0,5%.

Китайская государственная газета Economic Information Daily во вторник опубликовала статью с критикой онлайн-игр, которые назвала "ядом для ума". В статье отмечается, что чрезмерная увлеченность детей видеоиграми ведет к определенным заболеваниям, а также приводятся доводы экспертов, выступающих за более жесткое регулирование сектора.

Акции Tencent Holdings Ltd. упали в цене в ходе торгов на 5,5%, NetEase Inc. - на 6,3%, Bilibili Inc. - на 4%.

Австралийский фондовый индекс S&P ASX 200 теряет 0,4%. Резервный банк Австралии (РБА) по итогам заседания во вторник сохранил как ключевую ставку, так и целевую доходность трехлетних гособлигаций на уровне 0,1% годовых.

Центробанк заявил, что начнет сокращать объемы выкупа облигаций в сентябре, несмотря на некоторое ухудшение перспектив экономического роста из-за новых ограничительных мер, введенных в связи с возобновившимся подъемом заболеваемости COVID-19. Таким образом, со следующего месяца РБА уменьшит выкуп гособлигаций до 4 млрд австралийских долларов ($2,95 млрд) в неделю с 5 млрд долларов.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,3% в ходе торгов.

Цены на нефть стабильны во вторник после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на нефть.

"Распространение штамма "дельта" сдерживает нефтяной рынок, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Кажется, потребление нефти в Азии начало ослабляться, и рынок, вероятно, будет консолидироваться до тех пор, пока у трейдеров не будет более четкой картины спроса".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $72,84 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2,52 (3,3%) - до $72,89 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,2 за баррель, что на $0,06 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,69 (3,6%) - до $71,26 за баррель.

Власти Индонезии, являющейся крупнейшим потребителем бензина в Азии, сообщили в понедельник о продлении карантинных ограничений в ряде регионов до 9 августа из-за высокой заболеваемости COVID-19. За период с 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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