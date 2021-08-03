Рубль во вторник утром почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению

Москва. 3 августа. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,91-73,12 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,0325 руб./$1 (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 86,72 руб./EUR1 (-0,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,71 коп. к уровню закрытия 2 августа, до 79,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,69 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,17 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на старте торгов 2 августа рубль практически не меняется к доллару и евро в связи с отсутствием новых триггеров к движению. Накануне рубль рос в условиях более активного использования игроками стратегии carry-trade после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 6,5%.

В то же время на рынок продолжают влиять опасения трейдеров, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырье.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,93 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,29 за баррель, что на 0,04% выше уровня на закрытие рынка 2 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,82%, китайский CSI300 подрастает на 0,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 тоже растет - на 0,15%.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, утратив завоеванные в начале торгов позиции. Несмотря на перспективы устойчивого восстановления экономики и хороший сезон корпоративной отчетности в США, инвесторы испытывают беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является двухпартийным и может быть одобрен Сенатом в ближайшие дни. Документ предусматривает масштабные инвестиции в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру.