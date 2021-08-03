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03 августа 2021 года 09:28

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 3 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, утратив завоеванные в начале торгов позиции. Несмотря на перспективы устойчивого восстановления экономики и хороший сезон корпоративной отчетности в США, инвесторы испытывают беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса. Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является двухпартийным и может быть одобрен Сенатом в ближайшие дни. Законопроект предусматривает масштабные инвестиции в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру. Он является первым этапом плана президента США Джо Байдена в отношении инфраструктуры. Документ предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта по сравнению с 60,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник. Это минимальный уровень за последние шесть месяцев, снижение индекса зафиксировано второй месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали роста до 60,9 пункта. Между тем финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit (SPB: INFO), в июле составило рекордные 63,4 пункта, а не 63,1 пункта, как было объявлено ранее. В июне он находился на отметке 62,1 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник, рынки Гонконга и Китая падают на ожиданиях усиления контроля технологических компаний в КНР. Опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма COVID-19 "дельта" для мировой экономики, ухудшают настрой инвесторов, несмотря на довольно хорошую корпоративную отчетность. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,55%. Власти Японии продлили срок действия режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов до 31 августа, а также заявили о намерении ужесточить контроль за прибывающими в страну туристами. Между тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,3% в ходе торгов.

Гонконгский фондовый рынок опускается вслед за котировками акций китайских разработчиков видеоигр, дешевеющих на сигналах о том, что Пекин может усилить давление на сектор. Индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 0,2%, Shanghai Composite - 0,5%. Китайская государственная газета Economic Information Daily во вторник опубликовала статью с критикой онлайн-игр, которые назвала "ядом для ума". В статье отмечается, что чрезмерная увлеченность детей видеоиграми ведет к определенным заболеваниям, а также приводятся доводы экспертов, выступающих за более жесткое регулирование сектора.

Австралийский фондовый индекс S&P ASX 200 теряет 0,4%. Резервный банк Австралии (РБА) по итогам заседания во вторник сохранил как ключевую ставку, так и целевую доходность трехлетних гособлигаций на уровне 0,1% годовых. Центробанк заявил, что начнет сокращать объемы выкупа облигаций в сентябре, несмотря на некоторое ухудшение перспектив экономического роста из-за новых ограничительных мер, введенных в связи с возобновившимся подъемом заболеваемости COVID-19. Таким образом, со следующего месяца РБА уменьшит выкуп гособлигаций до 4 млрд австралийских долларов ($2,95 млрд) в неделю с 5 млрд долларов.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются во вторник утром после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $72,73 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3,3% - до $72,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,13 за баррель, что на 0,18% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,6% - до $71,26 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,929 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,126 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 августа снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (31 июля - 2 августа) 0,05%, поднявшись до 723,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001-06R" (+0,26%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,22%) и "Мегафон БО-001Р-05" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,05%), "Европлан-001Р-01" (-0,3%) и "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России с 10:00 МСК 3 августа до 15:00 МСК 5 августа будет принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER32 объемом от 15 млрд рублей, а кроме того, 5 августа с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние бонды серии 001Р-SBER29 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона по 2-летнему выпуску - около 7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению около 7,43% годовых. По 5-летнему выпуску - около 7,4% годовых, что соответствует доходности около 7,54% годовых. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 6 августа. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 21 июля зарегистрировала 4 выпуска облигаций Сбербанка серий 001Р-SBER29 - 001Р-SBER32 и включила их в первый уровень котировального списка. Срок обращения серий 001Р-SBER29 и 001Р-SBER30 составит 5 лет, серии 001Р-SBER31 - 2,5 года, серии 001Р-SBER32 - 2 года.

ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID)) 6 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки на 3-летние бонды серии 001Р-02 объемом от 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на неделе с 9 августа. В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в апреле текущего года. ПАО "М.Видео" (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ финанс") разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Купоны полугодовые. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ООО "Финконсалт" установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 7,59% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 12,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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