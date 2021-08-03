Риски спуска цены GDR Fix Price к 500 руб. в ближайшее время сохраняются - BCS Express

Риски снижения цены GDR Fix Price к уровню 500 рублей в ближайшее время сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"После непродолжительного отскока падение бумаг Fix Price продолжилось. Крупных покупателей, способных развернуть продолжительную нисходящую тенденцию, не появляется. GDR ритейлера по-прежнему сложно назвать недооцененными. Риски спуска цены в сторону 500 рублей сохраняются. При этом настроения могут немного улучшиться вместе с публикацией квартального отчета, который запланирован на 12 августа", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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