Вероятен нейтральный старт торгов на рынке акций РФ во вторник - "Универ Капитал"

Вероятен нейтральный старт торгов на российском рынке акций во вторник, сообщается в комментарии "Универ Капитала".

"Рынки Азии показывают нейтральную динамику, цены на нефть не спешат восстанавливаться после падения в понедельник. Ожидаю нейтральное открытие российского рынка акций во вторник. При самом оптимистичном сценарии индекс РТС на текущей неделе вырастет до 1670 пунктов, где проходит понижательный тренд. Вопрос "перебития" июньских максимумов на повестке дня не стоит из-за дефицита драйверов роста", - пишет руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников.

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