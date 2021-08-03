Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессии во вторник, скорее всего, в небольшом минусе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи пока в основном нейтральный взгляд на ближайшие перспективы. При этом допускаем снижение с повторным тестированием нижней границы девятимесячного тренда - она расположена около 3700 пунктов. В случае ее пробоя техническая картина существенно ухудшится. Откроется дорога к 3600-3620 пунктам. Что касается среднесрочных перспектив, то пока индекс находится в восходящем канале, наверху в качестве цели по-прежнему актуальна отметка 4000 пунктов. Мы не ждем ее достижения на текущей или следующей неделе, но в качестве ориентира на ближайшие месяцы она сохраняется", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что "Россети Ленэнерго" во вторник опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 года, а "Московская биржа" обнародует результаты оборотов торгов в июле.

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