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02 августа 2021 года 19:34

Рубль вечером лишь немного подсократил темпы роста к доллару и евро, несмотря на активно дешевеющую нефть

Москва. 2 августа. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня и дешевеют более умеренными темпами на "Московской бирже" в понедельник вечером; несмотря на обвал нефти, рубль лишь немного подсократил темпы роста к бивалютной корзине в условиях более активного использования игроками стратегии carry-trade после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 6,5%.

Курс доллара США составил 73,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,69 руб./EUR1, подешевев на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,01 копейки - до 79,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря более активному использованию игроками стратегии carry-trade после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 6,5%. Кроме того, спрос на риск поддерживается отсутствием намерения Федеральной резервной системы (ФРС) спешить со сворачиванием стимулов, несмотря на восстановление экономики страны, о чем было заявлено по итогам заседания центробанка США 27-28 июля.

Позитивным фактором для рынка также стала новость о том, что американские сенаторы после длительных дискуссий смогли согласовать законопроект с масштабным планом инвестиций в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру в размере $1 трлн.

Из этих средств $550 млрд в течение пяти лет предполагается истратить на автомобильные и железные дороги, зарядные станции для электромобилей и замену свинцовых водопроводных труб в дополнение к $450 млрд утвержденным ранее, сообщают СМИ.

Ранее некоторые республиканцы раскритиковали законопроект как слишком дорогостоящий.

При этом торги понедельника проходили в довольно спокойном режиме, так как биржи Великобритании были закрыты (Летний банковский выходной).

Цены на нефть заметно усилили падение на торгах в понедельник, теряют в пределах 4%. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырье.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в минувшие выходные, подтвердили опасения экспертов. Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в июле опустился до минимальной отметки с февраля 2020 года - 50,4 пункта по сравнению с 50,9 пункта в июне. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 50,8 пункта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 3,91% - до $72,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 4,38% - до $70,71 за баррель.

При том, что заболеваемость COVID-19 в Китае пока остается невысокой, в отдельных городах страны уже введены различные ограничения. Карантинные меры вводятся и в других азиатских странах, включая Таиланд и Филиппины.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, в понедельник российский рубль укрепляется и к доллару, и к евро, даже несмотря на не очень успешные данные по PMI отрабатывающих отраслей промышленности в России и слабеющую нефть. "В целом российская валюта явно фундаментально недооценена, что говорит в пользу ее укрепления в среднесрочной перспективе. Способствует ее росту и приток средств в ОФЗ. Также необходимо отметить и общее ослабевание доллара к мировым валютам", - подчеркивает Голубов.

"Во многом динамика рубля на этой неделе будет определяться американской статистикой по рынку труда - в среду в США свою оценку опубликует ADP, а в пятницу ожидаются уже официальные данные от Минтруда. Сильное восстановление рынка труда усилит опасения скорого ужесточения ДКП в США, что негативно скажется на спросе на рисковые активы, в том числе и на рубль. В целом ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" на этой неделе будет в диапазоне 72,25-74,25 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 августа на 12,32 копейки, до 73,0156 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,96 копейки, до 86,7717 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 12,3 копейки по отношению к пятнице и составил 72,894 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 38,15 копейки и составил 72,6825 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 321,421 млн, из которых $580,828 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 740,593 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 17,47 копейки, до 86,6976 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 21,48 копейки и составил 86,6333 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR354,642 млн, из которых EUR109,884 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR244,758 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 43 базисных пункта (б.п.) - до 6,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 22 б.п. - до 6,78% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 5 б.п. - до 6,93% годовых. Тем временем, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,2% и 7,31% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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