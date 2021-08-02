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02 августа 2021 года 19:23

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, индекс МосБиржи не смог удержать 3800п из-за упавшей нефти

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях сохранения стимулирующих мер мировых центробанков, индекс МосБиржи в течение торгов протестировал рубеж 3800 пунктов, но удержать его не смог из-за упавшей нефти на фоне опасений по поводу распространения коронавируса.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3788,1 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1635,9 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 72,94 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,5%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,5%) и "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные фондовые площадки с начала недели выросли, несмотря на слабые данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая, вышедшие в субботу и понедельник. Поддержку рисковым активам оказали более сильные, чем ожидалось, индексы деловой активности в производственном секторе ЕС и Германии.

Рубль вновь укрепился, несмотря на снижение нефти. Давление на нефть оказали слабые данные по китайской экономике. На фоне ожидания увеличения предложения со стороны ОПЕК+ рынок нефти и дальше будет остро реагировать на факторы, способные замедлить рост нефтяного спроса.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, на неделе внимание инвесторов на глобальных рынках будет приковано к июльским данным по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу.

Состояние американского рынка труда важно для формирования ожиданий относительно изменения политики ФРС. На данный момент в экономике США занято на 7 млн человек меньше, чем до пандемии. Сейчас консенсус-прогноз аналитиков ожидает, что по итогам июля занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 875 тыс. человек и безработица снизится с 5,9% до 5,7%. Если не будет негативных шоков, связанных с данными по занятости, то представители ФРС продолжат обсуждать сворачивание программы количественного смягчения и в ближайшие месяцы могут объявить о дате начала уменьшения объема покупок облигаций.

Из событий на российском рынке можно выделить презентацию "М.Видео" (MOEX: MVID) для инвесторов, которая состоится во вторник и будет посвящена реализации стратегии OneRetail внутри компании, отмечает Потапов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также обратил внимание на то, что выходящая в Европе статистика остается относительно сильной, тогда как китайские индикаторы деловой активности оказались хуже ожиданий.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в январе-июле увеличил добычу газа на 18,4% (до 298,2 млрд кубометров), поставки на внутренний рынок выросли на 15,4%, а экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 23,2% (до 115,3 млрд кубометров). Между тем, компания не стала бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую ГТС на IV квартал, а также по газопроводу "Ямал-Европа" через Польшу.

Индекс МосБиржи днем поднимался выше 3800 пунктов, но удержать рубеж не смог. Если в первой половине недели рынки могут демонстрировать позитивную динамику, то по мере приближения статистики по рынку труда в США начнет расти нервозность - слишком сильные данные вновь повысят ожидания относительно реакции ФРС, отмечает аналитик.

На нефтяном рынке ситуация осложняется тем, что в августе ОПЕК+ повышает добычу на 400 тыс. б/с, а Саудовская Аравия отказывается от своего добровольного сокращения. По оценкам Reuters, добыча в ОПЕК+ достигла максимального значения с апреля прошлого года, когда скоротечная ценовая война спровоцировала отрицательные значения WTI.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 в США вырос на прошедшей неделе до 72 тыс. в день, что более чем на 50% больше предыдущей недели. Флорида обновила антирекорд госпитализаций с начала пандемии. Американский рынок акций завершил июль ростом шестой месяц подряд - пока стимулы ФРС остаются в силе и любые просадки индексов довольно быстро выкупаются. Однако слишком сильные данные по рынку труда в конце недели могут резко повысить ожидания ответной реакции Федрезерва, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ТМК в понедельник продолжали отыгрывать объявленные в пятницу рекомендации совета директоров компании по выплате высоких дивидендов за первое полугодие.

В США в понедельник индексы акций продолжили рост на фоне благоприятных настроений в ожидании дальнейших стимулирующих мер ФРС, а также возможного улучшения отношений с китайскими финансовыми регуляторами, которые выразили готовность пойти на диалог после принятых недавно резких мер ужесточения условий листинга национальных компаний в США. Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США в июле при этом оказался выше прогнозов, а аналогичный индикатор ISM не оправдал ожиданий, хотя по-прежнему свидетельствовал об уверенном росте в отрасли (59,5 пункта).

Нефть Brent откатилась ниже поддержки $74 за баррель, что ставит под вопрос развитие краткосрочного восходящего движения. С фундаментальной точки зрения негативное влияние на рынок оказывает запланированное увеличение нефтедобычи ОПЕК+ в августе, замедление роста производственной активности в КНР, а также страхи, вызванные распространением штаммов коронавируса.

Индексы МосБиржи и РТС к закрытию сессии отступили от дневных максимумов, рублевый индикатор так и не преодолел сопротивление 3800 пунктов. Перспективы краткосрочного тренда на рублевом рынке на данный момент неоднозначны, хотя долларовый сегмент продолжает чувствовать себя достаточно уверенно во многом ввиду слабости американской валюты. Однако снижение цен на нефть также ставит под угрозу восходящее движение на российском рынке акций в целом. В остальном сохранение стимулирующих мер в США и Европе продолжает поддерживать аппетит к риску, также как и позитивные квартальные результаты и прогнозы. Во вторник неприятно удивить инвесторов может разве что производственная инфляция в еврозоне. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3730-3830 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в понедельник индексы акций выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-1%) и Штаты (индекс S&P 500 вырос на 0,3%), несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса и слабые статистические данные из Китая.

Новые случаи заражения в Китае зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма "дельта".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта (минимум за полгода) при прогнозах роста до 61 пункта с июньских 60,6 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник ускорили снижение из-за опасений по поводу распространения коронавируса на фоне роста числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,77 за баррель (-3,5% и +0,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $71,03 за баррель (-4% и +0,5% в пятницу).

Власти Нанкина с населением более 9,3 млн поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Как сообщил в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша", власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которой стали рабочие аэропорта Нанкина, проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны. Локдауны были также объявлены в Австралии, Таиланде и на Филиппинах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+9,2% и +26,6% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (+7,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,2%, до 101,88 рубля), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,2%).

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" в первом полугодии 2021 года по РСБУ составила 24,9 млрд рублей против 2,9 млрд рублей чистой прибыли в том же периоде прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель возрос в 8,6 раза.

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" в первом полугодии 2021 года по РСБУ составила 14,7 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Это в 3,6 раза выше показателя годом ранее (4,05 млрд рублей).

Советы директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Казаньоргсинтез" (оба предприятия входят в "ТАИФ") на заседаниях в понедельник рассмотрят вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов за первое полугодие 2021 года, говорится в сообщениях обеих компаний. Также будет рассмотрен вопрос о созыве внеочередных собраний акционеров предприятий.

Акции "Трубной металлургической компании" в понедельник утром обновили максимум с середины 2011 года (максимум сделок составил 117,66 рубля) на дивидендных новостях. В минувшую пятницу акции ТМК подскочили на 37,2% на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 17 сентября. Суммарные дивидендные выплаты ТМК за 2020 год составили 12,67 рубля на акцию на общую сумму 13,1 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-7,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4% и -5% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,5%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,46 млрд рублей (из них 10,36 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,35 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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