Цены евробондов РФ подросли в понедельник благодаря спросу на рисковые активы и росту UST

Москва. 2 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в понедельник благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 30 июля, составив 115,03% от номинала, что соответствует доходности 1,54% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,555% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 2 пункта, составив 149,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 20 базисных пунктов - до 135,71% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,535% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 21 базисный пункт, до 130,43% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт, до 3,54% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 8 базисных пунктов - до 114,16% от номинала, что соответствует доходности 1,675% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 22 базисных пункта, подорожав до 127,47% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,61% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 21 базисный пункт, до 112,27% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 2,03% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 3 базисных пункта - до 108,73% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 0,715% годовых).

"Внешний фон для рынка российских еврооблигаций сегодня сложился умеренно позитивным. Растущие в цене US Treasuries оказывают позитивное влияние на котировки еврооблигаций большинства emerging markets, в том числе и России. Нельзя сказать, что рост активный, но в целом на рынке ощущается некоторое преобладание покупателей. Сдерживающее влияние на облигации развивающихся стран оказывает недавняя распродажа китайских долговых бумаг, что не могло не привести к формированию некоторой настороженности глобальных инвесторов в отношении евробондов emerging markets в целом. На этой неделе участники рынка ждут публикацию ежемесячной статистики по американскому рынку труда, которая может оказать заметное влияние на динамику базовых активов. И в зависимости от того, куда дальше пойдут US Treasuries, во многом будет зависеть и дальнейшая динамика долговых бумаг развивающихся стран. Но пока внешний фон в целом позитивный, и соответственно это оказывает определенную поддержку российским евробондам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.