Рубль днем растет к доллару и евро благодаря carry-trade

Москва. 2 августа. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" днем на первой торговой сессии месяца, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря более активному использованию игроками стратегии carry-trade после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 6,5%.

Курс доллара США составил 72,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 40,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,51 руб./EUR1, подешевев на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,9 копейки - до 78,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 августа на 12,32 копейки, до 73,0156 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,96 копейки, до 86,7717 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря более активному использованию игроками стратегии carry-trade после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 6,5%. Поддержку рублю оказывают и цены на нефть, находящиеся на довольно высоких уровнях. По итогам прошлой недели цены на Brent и WTI выросли соответственно на 3% и 2,6%, в июле - на 1,6% и 0,7%.

Кроме того, спрос на риск поддерживается отсутствием намерения Федеральной резервной системы (ФРС) спешить со сворачиванием стимулов, несмотря на активное восстановление экономики страны.

При этом торги понедельника проходят в довольно спокойном режиме, так как биржи Великобритании закрыты (Летний банковский выходной).

Между тем, цены на нефть снижаются в понедельник в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, являющийся одним из крупнейших в мире потребителей нефти. Настрой рынка также ухудшили статданные из КНР, указавшие на ослабление темпов роста активности в промышленном секторе страны.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в июле опустился до минимальной отметки с февраля 2020 года - 50,4 пункта по сравнению с 50,9 пункта в июне. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 50,8 пункта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 1,81% - до $74,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,34% - до $72,96 за баррель.

При том, что заболеваемость COVID-19 в Китае пока остается невысокой, в отдельных городах страны уже введены различные ограничения. Карантинные меры вводятся и в других азиатских странах, включая Таиланд и Филиппины.

"На прошлой неделе на стороне рубля играли высокие цены на нефть и темпы восстановления российской экономики. С августа фокус несколько сместится на внешние рынки. В частности, нефть начала дешеветь на фоне замедления экономического роста и деловой активности в Китае, а также наращивании добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки согласно договоренностям. Эти факторы оказывают давление на развивающиеся рынки. При этом политика ЦБ, которая останется жесткой еще как минимум на полгода, заставляет инвесторов позитивно воспринимать перспективы рубля в ближайшее время и активно вкладываться в ОФЗ и кэрри-трейд с рублем. При этом в фокусе аналитиков все равно будут оставаться данные по заболеваемости новыми штаммами, а также макроэкономические статданные из США по июлю. От них во многом будет зависеть тональность заседания ФРС в Джексон-Холле в середине месяца", - говорит руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Усиление аппетита к риску на развивающихся рынках позволяло российскому рублю не замечать снижение нефтяных котировок в начале недели. В понедельник котировки марки Brent снижались на 1%, хотя в целом за неделю оставались в небольшом плюсе. Еще до окончания первой половины дня пара "доллар-рубль" опустилась ниже 73 руб./$1, однако не смогла обновить минимум торгов в пятницу. Не исключено, что уже в начале августа рубль попытается преодолеть свой июльский максимум в 72,7 руб./$1 по доллару. В то же время настроения инвесторов на глобальных рынках могут измениться в худшую сторону после публикации в Конгрессе США доклада о происхождении коронавируса. Итоги расследования могут повысить геополитическую напряженность и усилить риск новых торговых противостояний между США и Китаем, что существенно ослабит аппетит к риску на мировых площадках", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 43 базисных пункта (б.п.) - до 6,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 22 б.п. - до 6,78% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 5 б.п. - до 6,93% годовых. Тем временем, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,2% и 7,31% годовых соответственно.