Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Novartis AG и Covestro AG, а также зафиксировав прибыль в акциях Fresenius SE & Co. и Barclays Plc, сообщается в материале инвестиционной платформы.

"Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Fresenius SE, цена которых с момента включения в портфель в марте 2021 года выросла на 28%. Также исключаем бумаги британского банка Barclays, - отмечают эксперты. - В топ-список мы добавили акции Novartis, одной из крупнейших глобальных фармацевтических компаний, в которых ждем роста котировок в ближайшие месяцы на фоне консервативного прогноза менеджмента и устойчивого восстановления спроса во всех сегментах бизнеса компании. Также добавлены бумаги немецкого производителя полимеров Covestro, в цене бумаг которого видим потенциал на фоне роста генерации свободного денежного потока".

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