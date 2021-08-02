Существенные движения рубля в ближайшие недели маловероятны - BCS GM

Существенные движения рубля по отношению к доллару в ближайшие недели маловероятны, вероятный диапазон торгов - 72-75 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Несмотря на наступление августа (традиционного периода летнего затишья на мировых рынках и повышенной нервозности на российском рынке), в целом мы не ожидаем существенных движений в курсе рубля в ближайшие недели. По нашему прогнозу, он останется в том же широком коридоре 72-75 руб./$1, в котором российская валюта торгуется с конца апреля, когда произошло резкое снижение геополитических рисков вокруг РФ (после объявления о подготовке саммита Путина и Байдена). Хотя следует подчеркнуть, что в августе мы уже видим рост активности в Конгрессе США в направлении попыток усиления санкционного давления на Москву. Тем не менее введения серьезных новых санкций со стороны США мы не ожидаем", - отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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