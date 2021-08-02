"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lockheed Martin

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Lockheed Martin Corp. с прогнозной ценой $450,3 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Lockheed Martin представила финансовые результаты за второй квартал, в соответствии с которыми чистая прибыль увеличилась на 11,6% г/г и составила $1,82 млрд или $6,52 на акцию, не дотянув при этом до среднего прогноза аналитиков в $6,56 в расчете на одну акцию, констатирует аналитик отдела анализа акций инвесткомпании Наталия Пырьева.

Выручка компании за отчетный период выросла на 5% г/г (до $17,03 млрд), что оказалось лучше рыночных ожиданий в $16,94 млрд, чему способствовал рост продаж во всех бизнес-сегментах Lockheed Martin, отмечает эксперт.

Руководство Lockheed Martin улучшило годовой прогноз по чистой прибыли и теперь ожидает показатель на уровне $26,7-27 на акцию, прогноз по годовой выручке подтвержден на уровне $67,3-68,7 млрд (апрельский прогноз предполагал прибыль на акцию в размере $26,4-26,7).

Lockheed Martin Corp. - американская компания оборонного сектора, специализирующаяся в области авиастроения, оружия, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой логистики.

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