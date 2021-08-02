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02 августа 2021 года 16:41
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. По-прежнему в фаворитах экспертов "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. "Катализаторы для бумаги - улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и завершение строительства "Северного потока 2" (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля", - отмечают в инвесткомпании. "Сохраняем в топ-5 ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. ВТБ опубликовал сильные финансовые результаты за II квартал 2021 года по МСФО. Прибыль составила 85 млрд руб. против 0,8 млрд руб. во II квартале 2020 года при улучшении макроконъюнктуры и повышении деловой активности, низкой стоимости риска и низкого соотношения расходы/доходы. Банк повысил ориентир чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд руб." - указывают аналитики "Ситуация на алмазном рынке остается позитивной для "АЛРОСА". На американском рынке, несмотря на летнее затишье, продажи ювелирных компаний превышают средние для этого времени года уровни. В Мумбаи (Индия) у крупных экспортеров дела идут лучше, чем у небольших и средних компаний. Заказы из США стабильны, при этом из Гонконга и Китая они поступают менее активно. Локальный спрос в Индии улучшается в преддверии предстоящих фестивалей, при этом крупные огранщики увеличивают производство бриллиантов, но на рынке сохраняется дефицит из-за высоких цен на алмазное сырье, нехватки рабочей силы и задержек в Геммологическом институте Америки (GIA). Текущие рыночные условия предполагают дальнейшую поддержку продаж "АЛРОСА", которая недавно повысила свои цены на алмазы в среднем на 7%. Мы видим возможность для дальнейшего роста котировок акций компании", - пишут эксперты. "Северсталь" остается фаворитом аналитиков с M2M P/E на все еще привлекательном уровне 2,9x. "Еще один аргумент в пользу нашей точки зрения - возможность восстановления или, по крайней мере, сохранение относительно стабильных экспортных цен на сообщениях о решении Министерства финансов Китая отменить возврат 13% НДС при экспорте 23 видов стальной продукции и повысить экспортные пошлины для чугуна и феррохрома с 1 августа. Высокие цены на железную руду должны ограничить потенциал падения глобальных экспортных цен и, следовательно, российских внутренних цен на сталь в краткосрочной перспективе, учитывая сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на рынке железной руды. "Северсталь", вероятно, продолжит показывать сильные результаты благодаря традиционно более высокой доле внутреннего рынка в структуре продаж (около 63%). С другой стороны, даже с учетом 15% экспортных пошлин и снижения внутренних цен на сталь на 15% компания, на наш взгляд, останется недооцененной с привлекательной дивидендной доходностью по M2M около 22%", - отмечают в инвесткомпании. "РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия - сейчас фундаментально недооценен при M2M P/E 2,1x. Между тем, обращают внимание аналитики, стремительный рост цен на алюминий (+27% в I полугодии 2021 года) может способствовать повышению EBITDA более чем в два раза п/п. "Хотя новые экспортные пошлины в России (15%, вступают в силу с 1 августа) больше всего затронут UC Rusal, основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%. Поддержку должно оказать потенциальное снижение долговой нагрузки: UC Rusal может сократить чистый долг более чем на 35% в этом году за счет $1,4 млрд, полученных по итогам выкупа своих акций "Норильским никелем". В целом мы ожидаем сильных финансовых результатов за I полугодие 2021 года по МСФО, что должно привести к ререйтингу", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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