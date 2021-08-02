Вероятно укрепление рубля во второй половине 2021г - Банк "Открытие"

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро во второй половине текущего года, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Мы ожидаем во второй половине текущего года укрепления курса рубля к бивалютной корзине главным образом за счет притока капитала после окончания цикла ужесточения монетарной политики Банком России. Помимо высокого купонного дохода, инвесторов будет привлекать возможность получения положительной рыночной переоценки, когда ставки пойдут вниз. Сдерживать позитивное влияние притока капитала может постепенное ухудшение счета текущих операций в части объемов импорта. Положительное влияние высоких цен на нефть при этом будет не столь велико в силу действия бюджетного правила, - пишет эксперт. - При этом на фоне ожидаемого укрепления доллара укрепление рубля будет носить более выраженный характер по отношению к евро, чем к американской валюте. На конец года мы ожидаем курс 72-73 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1. Если же курс пары евро/доллар останется на тех же уровнях, рубль к доллару может достичь диапазона 70-71 руб./$1. Однако инвесторам нужно быть готовыми к традиционной повышенной волатильности на валютном рынке, связанной с наступлением различных непредвиденных событий".

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