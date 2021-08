Вероятно укрепление рубля во второй половине 2021г - Банк "Открытие"

.

.

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Coca-Cola Co. с прогнозной ценой $58,42 за штуку, что предполагает потенциал роста 2,71% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Эксперт Артемий Шамшуков отмечает следующие позитивные для бумаг... читать дальше

.

.

Инвестиции в акции First Solar Inc. могут быть интересны в долгосрочной перспективе, считает старший аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анна Пильгунова. "29 июля результаты за второй квартал 2021 года опубликовал американский представитель отрасли солнечной энергетики First Solar.... читать дальше