Рынок акций РФ в конце июля вырос на новостях от ФРС США, месяц завершил снижением

Рынок акций РФ в последнюю неделю июля вырос вместе с мировыми площадками и нефтью, подогретыми решениями Федрезерва США не менять ставки и продолжить программу стимулирования экономики. Рост сдерживался опасениями замедления общемирового экономического восстановления из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта", что влечет ужесточение эпидемиологических ограничений в ряде стран, а также продолжающимся оттоком средств нерезидентов из российских акций.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 22 по 28 июля составил $40 млн против $80 млн ранее (четыре недели оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн против $100 млн на прошлой неделе (семь недель оттоков).

В период с 26 по 30 июля индекс МосБиржи вырос на 1% и составил 3771,58 пункта, индекс РТС прибавил 1,9% и достиг 1625,76 пункта на фоне снижения доллара до 73,07 руб./$1 (-0,69 рубля) и подросшей сентябрьской нефти Brent до $76,26 за баррель (+2,8%). По итогам июля индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,7-1,8%.

Неделя на рынке акций РФ началась с коррекционного роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти, индекс МосБиржи превысил 3750 пунктов после утренней просадки в район 3710 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги Сбербанка (+2,1%).

Финансовый сектор поддержали новости, что прибыль банковского сектора РФ в I полугодии составила 1,2 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем год назад. Существенное влияние на рост прибыли оказало сокращение отчислений на резервы с 729 млрд рублей до 298 млрд рублей.

Карантинные меры вернулись в Южной Корее и Сингапуре, к ним присоединились Вьетнам и Таиланд. Уровень вакцинации в странах юго-восточной Азии остается довольно низким, что делает экономику уязвимой. Нефть Brent стабилизировалась у $74 за баррель, попытки роста нивелировались опасениями по поводу ослабления мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран.

Во вторник рынок акций возобновил снижение вслед за фондовыми площадками в Европе и США из-за фиксации прибыли игроками в преддверии итогов заседания Федрезерва США; нефть также не смогла развить восходящее движение - Brent осталась в коридоре $74-75 за баррель. Индекс МосБиржи просел в район 3730 пунктов, РТС опустился ниже 1600 пунктов.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,4% с 3,8%, ожидавшихся им в апреле, и 3%, прогнозировавшихся в январе. Одновременно с этим он более пессимистично, чем раньше, оценил рост ВВП РФ в 2022 году - 3,1% вместо 3,8%.

Нефть Brent просела ниже $74,5 за баррель, попытки подъема продолжали наталкиваться на беспокойства по поводу распространения нового варианта коронавируса. Белый дом США сообщил, что не намерен отменять ограничения на въезд в страну, что связано с ростом числа заражений и быстрым распространением "дельта"-штамма.

В среду "быки" рынка акций РФ на фоне улучшения внешней конъюнктуры разогрели индексы к уровням середины июля в преддверии итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике: индекс МосБиржи превысил 3780 пунктов, РТС поднялся выше 1615 пунктов.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" (+3%) во II квартале 2021 года выросла до 99,3 млрд рублей, что оказалось в 2,4 раза выше показателя годом ранее (41,6 млрд рублей) и превысило прогнозы. Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2", который завершен теперь на 99%.

Нефть Brent в среду поднималась до $75,3 за баррель на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья, после чего скорректировалась в район $74,8 за баррель. Официальные данные Минэнерго США по запасам также оказались позитивными для котировок.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост вслед за мировыми площадками, воодушевленными новостями о решениях Федрезерва США по монетарной политике, индекс МосБиржи превысил рубеж 3800 пунктов, РТС поднялся к 1640 пунктам. Нефть Brent поднялась выше $75,7 за баррель на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Федрезерв США не стал менять ставки и объем программы выкупа активов, а глава регулятора Пауэлл сообщил, что несмотря на приближение момента сворачивания мер поддержки, до принятия такого решения пройдет еще не один месяц. В США в четверг вышла слабая статистика, говорящая в пользу продолжения стимулирующих мер Федрезерва: ВВП США во II квартале вырос на 6,5%, при прогнозах роста на 8,5-9,1% в годовом выражении.

Сбербанк (+0,3%) во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 325,3 млрд руб. при прогнозе на уровне 300,6 млрд руб. после прибыли 166,7 млрд руб. годом ранее. Просели акции "Норникеля" (-1,8%) на фоне известий об иске Росрыболовства к ГМК о возмещении ущерба после аварии на Норильской "ТЭЦ-3" на сумму 58,65 млрд рублей.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с мировыми площадками из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта". Коронавирус был обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио. Индекс МосБиржи опустился в район 3770 пунктов.

Минфин РФ сообщил, что российские власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято. В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Сентябрьская нефть Brent вечером превысила $76 за баррель, в пятницу эти фьючерсы завершили обращение. Октябрьские фьючерсы на Brent торгуются на $1 дешевле сентябрьских.

Выстрелили вверх акции "Трубной металлургической компании" (+37,2%, до 99,7 рубля - максимум с февраля 2014 года) на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет (общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей, датой закрытия реестра акционеров для выплат рекомендовано установить 17 сентября).

В период с 26 по 30 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Трубной металлургической компании" (+40%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+13%), "НОВАТЭКа" (+10%); хуже рынка оказались бумаги OR Group (-3%), "ТГК-14" (-2%), Эн+ Групп (-2%).

Динамика рынка акций РФ в начале августа по-прежнему будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире, новостями вокруг возможных переговоров по ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, а также ситуацией с регуляторными ограничениями частного бизнеса в Китае. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3700-3800 пунктов, для индекса РТС - 1550-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".