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30 июля 2021 года 19:39

Рубль вечером немного сократил темпы роста к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед выходными днями

Москва. 30 июля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли в последний торговый день месяца и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 73,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар опускался ниже 73 руб./$1 впервые с 1 июля. Евро стоил 86,67 руб./EUR1, подешевев на 30 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,3 копейки - до 79,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне нефти, цены на которую находятся вблизи максимальных отметок с середины месяца благодаря надеждам игроков на продолжение восстановления мировой экономики пусть даже чуть более медленными темпами, чем ожидалось ранее.

Экономика Германии во втором квартале увеличилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 9,2%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2%, второго - на 9,6%, сообщает Trading Economics.

Экономика Франции во втором квартале 2021 года выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на годовые темпы, засвидетельствовали предварительные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали роста на уровне 8,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали еще более значительный подъем - на 9,1%.

Хотя рост ВВП США во втором квартале оказался хуже, чем ожидалось, увеличение потребительских расходов было максимальным за многие десятилетия, написало агентство Bloomberg. Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, во втором квартале подскочили на 11,8%.

Опубликованные в пятницу данные указали на неожиданный рост доходов населения США в июне. Доходы в минувшем месяце увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют оценки министерства торговли страны. При этом расходы американцев выросли на 1%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 0,3% и повышения расходов на 0,7%.

Цены на нефть перешли к росту после снижения в первой половине дня. По итогам недели цены фьючерсов на обе марки также могут продемонстрировать рост на фоне оптимизма по поводу увеличения спроса. Кроме того, поддержку рынку оказывают надежды на то, что темпы вакцинации позволят ослабить негативное воздействие роста числа заражений коронавирусом в мире, отмечает CNBC.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу составляет $76,31 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,8 за баррель, что на 0,24% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как Brent, так и WTI в четверг продемонстрировали самый значительный с 22 июля однодневный рост в долларовом и процентном выражении, достигнув максимальных уровней с 13 июля, по данным Dow Jones Market. Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, в свою очередь пишет Trading Economics.

Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, с самого начала торгов в пятницу рубль торговался с повышенной волатильностью - на открытии сессии рубль резко подешевел, однако потом развернулся вверх и вырос до максимумов с начала месяца. "Инвесторы остаются несколько настороженными, с одной стороны - подъем ставки Банком России на 100 б.п. на прошлой неделе, снижение санкционного давления и рост нефти выше $76 разогревает аппетит иностранных инвесторов к рублевым активам. С другой стороны - игроки не очень охотно берут риски в августе, месяце, который отличается низкой ликвидностью из-за сезона отпусков, к тому на фоне недавнего достижения индексами S&P, Nasdaq и Dow исторических максимумов", - отмечает Наумова.

"На предстоящей неделе, помимо внешних новостей, важное значение для рубля будут иметь приближающиеся дивидендные выплаты "голубых фишек". В начале следующей недели будут проводиться уплаты дивидендов у "голубых фишек". Из основного отметим, что первоначальные выплаты производятся в рублях, что стимулирует валюту, но далее компании, имеющие депозитарные расписки, переводят рубли в доллары, что по итогу может иметь негативный эффект на рубль в течение недели. При сохранении цен на нефть выше $75 за баррель Brent на следующей неделе рубль может остаться в диапазоне 73,0-75,1 за доллар", - говорят аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,16 копейки, до 73,1388 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,89 копейки, до 86,9913 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 18,08 копейки по отношению к четвергу и составил 73,017 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 14,08 копейки и составил 73,0579 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 299,417 млн, из которых $757,632 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 541,785 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 10,05 копейки, до 86,8723 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 6,81 копейки и составил 86,8526 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR538,112 млн, из которых EUR195,077 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,035 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов уменьшились в пятницу в связи с завершением налогового периода июля, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, в основном, немного поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 15 б.п. - до 7,0% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 5 б.п. - до 6,98% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., поднявшись до 7,2% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,31% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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