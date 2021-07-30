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30 июля 2021 года 19:13

Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за миром, выстрелили почти на 40% бумаги ТМК на новостях о дивидендах

Москва. 30 июля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за мировыми площадками из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта", откат сдерживался отскоком нефти вверх (сентябрьская Brent превысила $76 за баррель). Выстрелили вверх почти на 40% и достигли пика с февраля 2014 года акции "Трубной металлургической компании" на новостях о высоких дивидендах за первое полугодие 2021 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3771,58 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1625,76 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар просел до 73,07 рубля (-0,09 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1-1,9%, а по итогам июля индикаторы просели на 1,8% и 1,7% соответственно.

Подешевели в пятницу расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,7%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2021 года выросла в 3,3 раза - до 76,8 млрд руб., говорится в отчете компании.

По сообщениям Минфина РФ, российские власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято.

В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Подорожали в пятницу акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,2% "префы").

ВТБ в апреле-июне побил рекорд первого квартала по чистой прибыли, заработав 85,5 млрд рублей по МСФО благодаря росту доходов от основной деятельности и снижению отчислений в резервы, свидетельствует отчетность госбанка. Финансовый результат превзошел ожидания аналитиков: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 75,3 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале.

В целом за первое полугодие чистая прибыль ВТБ составила 170,6 млрд рублей, показав прирост в 4 раза год к году.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, в пятницу на рынках акций преобладали пессимистичные настроения после недавнего роста акций высокотехнологичных компаний в Китае и циклических секторов на развитых рынках.

Инвесторы с оптимизмом восприняли слабую статистику из США (данные по ВВП, заявкам на пособие по безработице и незавершенным сделкам по продаже жилья оказалась слабее ожиданий), которая говорит в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва. Тем не менее, этот оптимизм быстро иссяк, а факторы, вызвавшие спад, выглядят неоднозначно.

Настрой инвесторов ухудшился на фоне падения котировок технологических компаний с листингом в США и слабых результатов Amazon (хотя отчетность этой компании в целом имеет ограниченное влияние на рынок). Кроме того, участников рынка продолжают беспокоить действия регуляторов в Китае. На выходных в Китае будут опубликованы официальные индексы PMI за июль, а рано утром в понедельник независимые агентства представят производственные индексы PMI для России, Китая и Японии, что может повлиять на расстановку рыночных сил в начале августа, считает Эйксон.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также констатирует, что негативом для рынков стали отчет и прогнозы компании Amazon, а также сохраняющиеся опасения по поводу возможного расширения регуляторных мер Китая, направленных на крупный бизнес страны. Однако в течение торгов в пятницу ситуация на внешних рынках улучшилась - поддержку рисковым активам оказали данные по экономике ЕС и его ключевых представителей, в большинстве своем оказавшиеся лучше ожиданий.

На нефтяном рынке очередную просадку выкупили, сентябрьская Brent вернулась на уровни выше $76 за баррель. Некоторое время сырьевым товарам оказывало поддержку активное снижение доллара, но к вечеру он стал восстанавливаться, спровоцировав снижение некоторых представителей сырьевого сектора.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на российском рынке проявился "эффект пятницы", а на глобальном рынке после пары дней неплохого роста вновь появилась настороженность.

Европейские индексы снизились, но по итогам июля записывают в свой актив шестой подряд месяц роста. Наиболее сильные потери были в секторах базовых материалов, а также путешествий и гостеприимства. Вероятно, что инвесторы опасаются дальнейшего замедления роста экономики Китая, а также неприятной статистики роста заболеваемости COVID-19 в Азии, включая сам Китай и Японию.

Опрос Reuters показал, что среди аналитиков преобладает мнение о том, что цена нефти Brent будет находиться вблизи $70 за баррель до конца года. Поддержкой выступает восстановление экономик после ограничений пандемии. Однако распространение новых штаммов не позволит спросу активно восстанавливаться, поэтому цены выше $80 за баррель являются неустойчивыми. Если говорить в точных цифрах, то средняя цена до конца года оценивается на уровне $68,76 по сравнению с $67,48 в июньском опросе. Большинство полагает, что история с Ираном - это уже сценарий будущего года.

Проблема новых штаммов COVID-19 воспринимается не столь остро в развитых странах на фоне вакцинации населения, которая позволила существенно сократить число госпитализаций и тяжелых случаев. Соответственно, вероятность существенных ограничений мобильности в развитых странах заметно ниже, чем при предыдущих волнах заболеваемости.

Цены личного потребления в США выросли за июль на 0,5%, а Core PCE на 0,4%. В годовом выражении темпы роста PCE остались на уровне 4,0%, а Core PCE выросли до 3,5% с 3,4% в мае. В целом, вышедшие данные по инфляции могут подтверждать позицию ФРС, что инфляция носит временный характер. Во всяком случае, резкого роста цен уже нет, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в пятницу вечером инвесторы обратят внимание на недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. В центре внимания останется и ситуация с пандемией, дальнейшее ухудшение которой может поставить под сомнение ожидания сильного спроса на нефть. В частности, в США продолжается рост заболеваемости - по суточному числу заболевших США уже более чем в два раза обгоняют Индию, находящуюся на втором месте по суточной статистике. В ближайшее время в центр внимания инвесторов вернется и ситуация с иранской ядерной сделкой (ранее сообщалось, что переговоры могут возобновиться в августе).

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,8% и достиг минимума за 29 месяцев, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снижаются на 0,3-0,7%) и Штаты (индекс S&P 500 потерял 0,6% и ушел ниже 4400 пунктов) из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта".

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ. Три из них выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

В Европе в пятницу вышла неплохая статистика. Экономика 19 стран еврозоны во II квартале 2021 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 13,7% в годовом выражении, тогда как ожидался рост на 1,5% и 13,2% соответственно.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 81,2 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее. Предварительно индикатор оценивался в 80,8 пункта и аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу отскочили вверх. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:60 МСК составила $76,26 за баррель (+0,3% и +1,8% в четверг), сентябрьская цена WTI - $73,75 за баррель (+0,2% и +1,7% накануне).

Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты стоят в пятницу $75,28 за баррель (+0,2%).

Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics. Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,7%), OR Group (MOEX: ORUP) (-4,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,3%).

Подорожали бумаги "Трубной металлургической компании" (+37,2%, до 99,7 рубля), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,6%).

Акции "Трубной металлургической компании" выстрелили на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет. Общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 17 сентября. Суммарные дивидендные выплаты ТМК за 2020 год составили 12,67 рубля на акцию на общую сумму 13,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,51 млрд рублей (из них 14,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,62 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,87 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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