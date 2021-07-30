Котировки "длинных" и среднесрочных евробондов РФ слегка подросли за неделю, а "короткие" бумаги не изменились в цене

Москва. 30 июля. Котировки "длинных" и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций слегка подросли за неделю, в то время как "короткие" бумаги практически не изменились в цене. Аналогичную динамику продемонстрировали и американские казначейские обязательства (US Treasuries), что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Активность торгов в секторе российских еврооблигаций в начале недели была не очень высокой, сделок на рынке было мало. Но котировки валютных гособлигаций России немного подросли вместе с большинством евробондов emerging markets в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США. Доходности отечественных евробондов снизились за день на 1-3 базисных пункта.

Во вторник российские еврооблигации торговались с минимальными ценовыми изменениями. При этом доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году колебалась вокруг отметки 2,43% годовых, а процентные ставки самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году находились вблизи уровня 3,62% годовых. Внешний фон для рынка отечественных еврооблигаций сложился противоречивым. С одной стороны, на глобальном рынке наблюдалось снижение спроса на рисковые активы в условиях продолжающегося роста новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, в том числе новыми штаммами COVID-19. На этом фоне выросли опасения, что дефицит вакцин может негативно сказаться на темпах роста экономик развивающихся стран. С другой стороны, взгляд участников рынка на экономики развитых стран был более оптимистичным с учетом больших возможностей по вакцинации населения. Позитивным фактором для российских еврооблигаций выступали также и высокие цены на нефть.

В середине недели на рынке российских еврооблигаций вновь наблюдалась консолидация котировок вблизи достигнутых ранее уровней в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США. При этом поддержку отечественным бумагам оказывали такие факторы, как снижение геополитических рисков и в целом позитивный настрой инвесторов на мировых долговых рынках. С другой стороны, этого было недостаточно для формирования устойчивой тенденции к ценовому росту. К тому же заявления Минфина РФ о возможном предложении до конца этого года новых бумаг, номинированных в евро, оказывали некоторое сдерживающее влияние на участников рынка, которые не спешили наращивать позиции в российских еврооблигациях.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Изменения котировок российских еврооблигаций в четверг оказались незначительными на фоне отсутствия ярко выраженной реакции американских казначейских обязательств на итоги июльского заседания Федеральной резервной системы. Риторика Федрезерва осталась достаточно "мягкой"; все заявления вновь свелись к тому, что наблюдаемый всплеск инфляции, скорее всего, имеет временный характер и пока беспокоиться по этому поводу не стоит.

В последний день недели в секторе российских еврооблигаций наблюдалась небольшая активизация покупателей, что привело к небольшому росту котировок большинства выпусков и позволило закрыть неделю на мажорной ноте.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,19% - до 135,47% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 3,55% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,16%, до 130,3% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 пункта и составил 213 базисных пунктов), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене за пять дней на 0,08% - до 127,24% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,62% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году поднялся в цене за неделю на 0,12%, подорожав до 112,18% от номинала (доходность опустилась по сравнению с предыдущей неделей на 3 базисных пункта, до 2,045% годовых), а бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 114,06% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 1,71% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году также не изменился в цене за пять дней - 108,75% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 1,5 пункта, составив 57 базисных пунктов).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,08% и составила 115,08% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 1,5 пункта и 30 июля составил 147,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Банк России, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем некоторую поддержку евробондам России будут оказывать высокие цены на нефть.