Акции Ford Motor привлекательны для инвестиций - "Фридом Финанс"

Акции Ford Motor Co. привлекательны для инвестиций, особенно долгосрочных, считает старший аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анна Пильгунова.

"28 июля 2021 года квартальную отчетность представила корпорация Ford Motor. Результаты одного из лидеров американского автопрома превзошли рыночные ожидания и его собственный прогноз, но оценки менеджментом перспектив развития остаются осторожными. Мы позитивно оцениваем отчет Ford Motor и считаем его акции привлекательными, особенно для долгосрочных инвестиций. Рекомендация - "покупать" с прогнозной ценой $15,71 за штуку", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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