Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на фоне стабильной ситуации на рынке нефти

Москва. 30 июля. Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне нефти, котировки которой стабилизировались вблизи максимальных отметок с середины июля.

Курс доллара США составил 72,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 73 руб./$1 впервые с 1 июля. Евро стоил 86,71 руб./EUR1, подешевев на 26 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,98 копейки - до 79,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,16 копейки, до 73,1388 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,89 копейки, до 86,9913 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря нефти, цены на которую находятся вблизи максимальных отметок более чем за две недели. Поддержку рынку энергоносителей оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США, которые подтвердили, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19, и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов.

Руководители Федрезерва дали понять, что они продвинулись в обсуждении вопроса об уменьшении объемов выкупа активов, однако по-прежнему не решили, когда стоит приступить к сокращению.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. В то же время он отметил в ходе пресс-конференции после окончания июльского заседания, что усиление инфляции в США является временным, и как только экономика вернется в нормальное русло, потребительские цены, вероятно, снизятся.

Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на годовые темпы, тем временем засвидетельствовали предварительные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали роста на уровне 8,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали еще более значительный подъем - на 9,1%.

Хотя рост ВВП США во втором квартале оказался хуже, чем ожидалось, увеличение потребительских расходов было максимальным за многие десятилетия, написало агентство Bloomberg. Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, во втором квартале подскочили на 11,8%.

Тем временем, экономика Германии во втором квартале увеличилась на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 9,2%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2%, второго - на 9,6%, сообщает Trading Economics.

Экономика Франции во втором квартале 2021 года выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть сократили утренние потери и лишь слегка понижаются днем в пятницу после подъема накануне до более чем двухнедельных максимумов на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу составляет $76,03 за баррель, что всего на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8% - до $76,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,41 за баррель, что на 0,29% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7% - до $73,62 за баррель.

Как Brent, так и WTI в четверг продемонстрировали самый значительный с 22 июля однодневный рост в долларовом и процентном выражении, достигнув максимальных уровней с 13 июля, по данным Dow Jones Market. Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, в свою очередь пишет Trading Economics.

"Нефть обновляет максимумы середины июля, сместив фокус внимания на отметку 76 долларов за баррель, и это вполне приличная планка, особенно учитывая, что тема пандемии снова фигурирует на переднем плане, нервируя инвесторов, в том числе на сырьевых площадках. Тем временем, российская валюта проявляет стойкость к тенденции уклонения от рисков. Впрочем, на предстоящей неделе сопротивляться этому фактору рублю будет сложнее, поскольку со сцены уходит важный фактор поддержки - налоговый период подошел к концу. С технической точки зрения до конца сегодняшней сессии не исключено возвращение доллара выше 73 руб./$1 на фиксации прибыли, особенно если Brent не сможет отстоять уровень 75 долларов за баррель и уйдет на локальную коррекцию", - подчеркивает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В пятницу днем курс пары "доллар-рубль" снижается и находится ниже 72 руб./$1, другие курсы валют EM демонстрируют разнонаправленную динамику. Сегодняшняя умеренная коррекция в нефтяных ценах негативна для рубля, впрочем, восстанавливающийся спрос на риск продолжает оказывать поддержку. В течение дня курс пары "доллар-рубль" может продолжить опускаться ниже 73 руб./$1, но в преддверии выходных она, вероятно, закончит день в диапазоне 73-74 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов уменьшились в пятницу в связи с завершением налогового периода июля, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, в основном, немного поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 15 б.п. - до 7,0% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 5 б.п. - до 6,98% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., поднявшись до 7,2% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,31% годовых.