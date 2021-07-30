Перспективы котировок акций Amazon позитивны - "Инвестиционный банк Синара"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают перспективы котировок акций Amazon.com Inc., рейтинг бумаг - "выше рынка", сообщается в обзоре.

Эксперт банка Сергей Вахромеев обращает внимание, что в четверг была представлена отчетность Amazon за 2К21, согласно которой продажи в отчетном квартале составили $113,1 млрд, что всего на 2% меньше прогноза опрошенных FactSet аналитиков ($115,4 млрд). При этом прибыль в $7,8 млрд ($15,12 на акцию) превысила ожидания аналитиков ($12,28). Однако акции Amazon упали в цене примерно на 6,5% после закрытия торгов в четверг в связи с заявлениями компании о прогнозируемой на 3К21 выручке в диапазоне от $106 до $112 млрд (что значительно ниже консенсус-оценки аналитиков в $119,2 млрд) и операционной прибыли в $2,5-6 млрд.

"В целом мы ожидали снижения темпов роста выручки, которое продолжится по мере снятия ограничений в экономике. Чрезмерный рост, наблюдавшийся в начале пандемии, постепенно нормализуется. Хотя ожидания менеджмента по темпам роста выручки в 3К21 в диапазоне 10-16% г/г предполагают его замедление в среднем на 14% по сравнению со 2К21, это нам представляется очень консервативной оценкой, поэтому фактические результаты за 3К21 могут оказаться лучше. Мы позитивно оцениваем перспективы акций Amazon и сохраняем наш рейтинг по эмитенту "выше рынка", - указывает аналитик.

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