"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Merck с прогнозной ценой $93

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Merck & Co. с прогнозной ценой на уровне $93 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Merck отчиталась за второй квартал 2021 года лучше ожиданий инвесторов. Отчет мы оцениваем как умеренно позитивный. Сохраняем целевую цену по акции компании на уровне $93 за штуку, рекомендация - "покупать" с рейтингом "на уровне рынка", - отмечает аналитик Илья Зубков.

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