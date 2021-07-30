"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Xcel Energy

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Xcel Energy с прогнозной ценой $75,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Электроэнергетическая компания Xcel Energy отчиталась о квартальной прибыли немного лучше ожиданий, констатирует руководитель отдела анализа акций Наталия Малых: скорректированная прибыль на акцию составила $0,58 (+7% г/г) в сравнении с консенсусом $0,56 и $0,54 во 2К20. Выручка выросла на 19% г/г (до $3068 млн против ожиданий $2715 млн). Основным драйвером стало улучшение маржи в электроэнергетическом бизнесе, а также в газоснабжении на фоне увеличения потребления газа и электроэнергии, особенно со стороны бизнеса и промышленности, отмечает эксперт. Со стороны розничных потребителей спрос снизился на фоне выхода с удаленного формата работы.

"Компания подтвердила прогноз по очищенной годовой прибыли на акцию 2021Е $2,90-3,00 в сравнении с $2,79 по итогам 2020 года, что подразумевает средний рост на 5,7%. На наш взгляд, с учетом сильной операционной динамики есть шанс выйти на EPS 2021Е в верхнем диапазоне прогноза", - пишет эксперт "Финама".

"Акции отреагировали на выход отчетности символическим ростом на 0,13%, несмотря на прибыль и выручку выше ожиданий, что мы связываем с нецикличностью бизнеса и ограниченным потенциалом роста бизнеса. Это свойственно многим компаниям коммунального сектора, но в начале нового экономического цикла инвесторов больше интересуют компании, способные показывать высокие темпы роста прибыли. Кроме того, электроэнергетические компании сейчас не могут предложить инвесторам buyback или значительное увеличение дивидендов на фоне роста прибыли на фоне высоких капитальных затрат. Дивидендная доходность NTM, по нашим оценкам, составляет 2,7% при прогнозном DPS в следующие 12 месяцев $1,89. Мы пока не видим драйверов к значительной позитивной переоценки бизнеса Xcel Energy и подтверждаем рекомендацию "держать" с целевой ценой $75,6 (потенциал роста - 9%)".

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