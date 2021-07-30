Рынок акций РФ может выйти в плюс во второй половине торгов в пятницу - "Фридом Финанс"

Российский рынок акций может выйти в плюс во второй половине торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Стабильность цен на нефть и успешный сезон отчетности в США, а также технические факторы позволяют предположить, что во второй половине торговой сессии в пятницу российский рынок акций выйдет в плюс. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи - диапазон 3765-3835 пунктов", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Александр Осин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.