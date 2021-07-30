Рынок акций РФ утром скорректировался вниз вместе с миром, лидируют в откате расписки TCS и Ozon

Москва. 30 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми рынками из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта"; лидируют в откате расписки TCS и Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3781,63 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1629,62 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,09 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,2%), Ozon (-1,8%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

ВТБ в апреле-июне побил рекорд первого квартала по чистой прибыли, заработав 85,5 млрд рублей по МСФО благодаря росту доходов от основной деятельности и снижению отчислений в резервы, свидетельствует отчетность госбанка. Финансовый результат превзошел ожидания аналитиков: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 75,3 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале.

В целом за первое полугодие чистая прибыль ВТБ составила 170,6 млрд рублей, показав прирост в 4 раза год к году.

По сообщениям Минфина РФ, российские власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято.

В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%),

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что с учетом заметного ухудшения внешнего фона в пятницу индекс МосБиржи не сможет продолжить рост и будет тяготеть к уровню 3750 пунктов.

Накануне рынки отыграли ростом итоги заседания Федрезерва, который заявил, что не склонен переходить к ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшее время. Уверенность в сохранении стимулирующей политики Федрезерва подкрепилась оказавшейся чуть хуже ожиданий статистикой по ВВП США за второй квартал.

Как отмечает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин, нефть Brent накануне поднималась выше $76 за баррель на фоне снижения доллара, после чего в пятницу корректируется.

В качестве ближайшей области сопротивления по Brent выступает район $76-78 за баррель, эта область была фактически достигнута. Теперь вероятно локальное торможение восходящей тенденции, а ближайший промежуточный уровень поддержки расположен около $72 за баррель.

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, но такие предложения не будут вечными, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. В случае снятия санкций Иран за короткий промежуток времени может нарастить добычу на 1-1,5 млн б/с с текущих 2,5 млн б/с. Однако этот риск пока не заложен в цены. Рост иранского экспорта способен вернуть рынок в состояние локального перепроизводства, что в перспективе негативно для котировок нефти. Впрочем, тема с ядерной сделкой постоянно затягивается и пока действительно нет гарантий, что консенсус между сторонами будет достигнут и с Тегерана будет снято эмбарго.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в конце недели рынок ожидает публикации в США данных по личным доходам и расходам, предпочитаемому ФРС индикатору инфляции, а также данных по потребительским настроениям Мичиганского университета и инфляционным ожиданиям.

Для индексов МосБиржи и РТС район ближайших поддержек для индексов расположен у 3760 и 1620 пунктов. Инвесторы на рынках акций и нефти перешли к сдержанной фиксации прибыли, что будет мешать покупкам в первой половине дня. Пятница в целом будет богатой как на макроэкономические, так и на корпоративные события, которые могут повлиять на динамику рисковых активов. В остальном можно сказать, что июль завершается для многих акций и сырьевых активов на оптимистичной ноте. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3760-3860 пунктов, считает Кожухова.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,4%, индикаторы Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,4%) коснулись сессионных рекордов, несмотря на данные, указывающие на замедление темпов восстановления американской экономики.

В США в четверг вышла слабая статистика, говорящая в пользу продолжения стимулирующих мер Федрезерва. Так, ВВП США во втором квартале вырос на 6,5% при прогнозах роста на 8,5-9,1% в годовом выражении. Рост ВВП в первом квартале на 6,4% была пересмотрен с понижением до 6,3%.

Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19, и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,8% и достиг минимума за 29 месяцев, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX снижаются на 0,4-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,8%) из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта".

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ. Три из них выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также корректируются после роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,77 за баррель (-0,4% и +1,8% в четверг), сентябрьская цена WTI - $73,33 за баррель (-0,4% и +1,7% накануне).

Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в пятницу до $74,82 за баррель (-0,4%).

Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics. Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-3,1%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-1,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,4%).

Подорожали бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+10,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,5 млрд рублей (из них 2,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,84 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,36 млрд рублей на акции "Норникеля").