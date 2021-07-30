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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4330-4400п - "Фридом Финанс"
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30 июля 2021 года 13:46
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4330-4400п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4330-4400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка протестировал ранее достигнутый максимум. Считаем положение "бенчмарка" уязвимым, так как индикатор RSI продолжает формировать тройную "медвежью" дивергенцию, "угрожая" краткосрочной коррекцией. Ближайшая поддержка расположена вблизи трендовой линии на уровне 4300-4320 пунктов", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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